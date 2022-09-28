Учителя России начнут использовать «Конструктор будущего» для проведения уроков профориентации

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Учителя псковских школ, вместе со своими коллегами по всей России, начали создавать уникальные уроки профориентации с помощью большого обновления платформы всероссийского проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru — «Конструктора будущего». Функционал, разработанный в рамках Нацпроекта «Образование», стал доступен в личных кабинетах преподавателей 22 сентября.

По замыслу создателей, интерактивный контентно-информационный мультимедийный онлайн-комплекс «Конструктор будущего» — это инструмент, с помощью которого учителя смогут уменьшить и преобразовать свою привычную обязательную внеурочную нагрузку. Пользоваться новым функционалом смогут не менее 9 000 педагогов, которые стали участниками проекта «Билет в будущее» в качестве «навигаторов» в 2022 году.

«Функционал, который мы разрабатывали с начала года, даст возможность учителям сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и воспринимаемым учениками средней и старшей школы. Важно, что этот способ внеурочного образования не потеряет в качестве и научном подходе. «Конструктор будущего» даст возможность педагогам-навигаторам со всей страны, которые являются проводниками школьников по профориентации в проекте «Билет в будущее», собрать полноценный урок по личному сценарию из готового, уже доступного на платформе контента», — рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

В личном кабинете «конструктора будущего» педагоги могут сформировать 45-минутный урок, используя уникальный материал платформы bvbinfo.ru: видео, графические элементы, интервью с профессионалами различных корпораций, тесты, игровые механики и квесты. Общее количество возможных вариаций контента составляет около 5000, в зависимости от профилей и возрастов учеников, для которых проводится урок профориентации.

При этом «Конструктор будущего» сразу учитывает возрастные особенности каждого класса и предлагает различные методики для профессионального выбора. Так, например, педагог сможет наглядно показать ученикам пользу от школьных предметов для будущей карьеры или дать выпускникам 9 классов советы по выбору продолжения обучения после сдачи ОГЭ от специалистов разных отраслей.

«Инструмент «Конструктор будущего» на платформе всероссийского проекта «Билет в будущее» помогает педагогам - навигаторам подготовить и провести увлекательное мероприятие из готового, уже доступного, полезного контента – видеороликов, игр, заданий. «Конструктор будущего» дает возможность сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и воспринимаемым учениками», - отметила Татьяна Михайлова, воспитатель ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа — интернат.

В процессе подготовки контента для «конструктора будущего» создателям удалось проанализировать 36 профессиональных отраслей, провести больше 40 съемочных дней, записать около 90 интервью со специалистами таких компаний как VK, РЖД, Росатом и др. и создать более 5 часов видеоматериалов. Сейчас на платформе стало доступно 67 роликов. В будущем набор видео сможет расширяться и становиться более персонализированным за счет добавления контента от региональных предприятий.

«Проект «Билет в будущее» позволяет детям 6-11 классов заранее задуматься над выбором своей профессии. Ученики имеют возможность «примерить» на себя различные профессии. Сам по себе проект сочетает различные виды образовательных технологий, применяемых для преподнесения материала, и имеет очень гибкую программу, позволяющую корректировать круг рассматриваемых вопросов, в рамках направления в зависимости от интересов и потребностей обучающихся», – рассказала Федорова Елена, МБОУ «Центр образования Опочецкого района», педагог-навигатор.

Добавим, что настолько высокого уровня персонализации и индивидуальности подхода к ученику в зависимости от региона проживания удалось достичь впервые в истории разработки профориентационных онлайн-платформ.

Справка:

С 2021 года по поручению Президента Российской Федерации Пр-2182 от 20.12.2020 года, приказом Минпросвещения России № 262 от 20.05.2021 года, постановлением Правительства Российской Федерации №389 от 16.03.2021 года (ред. от 13.08.2021 года) Фонд Гуманитарных Проектов является федеральным оператором проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов школ, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» – «Билет в будущее».