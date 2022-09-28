В Пскове идет сбор помощи для жителей Бериславского района

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В Пскове идет сбор гуманитарной помощи для жителей подшефного Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Граждане могут передать продукты с длительным сроком хранения, вещи и даже рисунки с письмами.

СПИСОК ГУМПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕРИСЛАВСКОГО РАЙОНА

– Детское питание: смеси с молоком и на безмолочной основе, каши для малышей до 3 лет, пюре фруктовое и овощное, чай детский, соки, морсы, компоты и питьевую воду.

– Пластиковая посуда: не только для взрослых, но и для детей, а также пластиковые столовые приборы, бутылочки и поильники для грудничков.

– Подгузники (от 0 до 6 лет, любых размеров), детские пеленки (впитывающие), присыпка, влажные салфетки для детей.

– Вещи для душа: полотенца, резиновые тапочки и постельное белье, а также одеяла, подушки.

– Средства личной гигиены: шампунь и гель для душа, зубная паста и щетки, мыло кусковое, туалетная бумага, подойдут даже салфетки.

– Бытовая техника: чайники (электрические), маленькие холодильники, микроволновки, удлинители.

– Одежда и обувь на холодное время года для взрослых и детей: куртки, свитера, брюки, а также носки.

– Канцелярские принадлежности: тетради, ручки, фломастеры, ножницы и т.д.

– Строительные материалы в виде досок, утеплителя, OSB, ДСП, ДВП, мебельных щитов, а также инструменты: крепежи, молотки, дрели и д.т.

– Бытовая химия для уборки и стирки: порошок или гель, кондиционер для белья, а также универсальные чистящие средства, жидкие средства для мытья посуды, хозяйственное мыло.

Задать вопросы по поводу сбора гуманитарной помощи можно по номерам: +7(931)901-00-82 и +7(900)997-15-99.

Решившим перечислить средства по реквизитам, необходимо написать в комментарии к переводу: «Благотворительное пожертвование».

РЕКВИЗИТЫ:

Наименование: Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества»

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