На псковской таможне изъяли старинные денежных банкнот

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На посту МАПП «Бурачки» таможенники пресекли вывоз ценных старинных купюр. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Молдовы собирался вывезти 16 старинных бумажных банкнот, не задекларировав их. Мужчина был пассажиром автобуса, следовавшего в страны ЕС.

Сотрудники таможни нашли денежные знаки СССР, Российской империи, Польши, Чехословакии, Румынии, Германии, Венгрии в личных вещах.

Ценные купюры были изъяты, а в отношении гражданина было заведено дело об административном правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Вполне возможно, некоторые купюры выпущены более 100 лет назад, а их стоимость для коллекционеров и историков может обойтись в десятки тысяч рублей.

«Культурную и историческую ценность банкнот определит специалист. На основании результатов экспертизы будут приниматься дальнейшие процессуальные решения», — подчеркнул начальник таможенного отделения Денис Партоменко.