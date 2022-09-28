1 октября в Пскове пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022»

В Пскове 1 октября на Октябрьской площади пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На площадке можно будет приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств области, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества. Режим работы ярмарки с 8:00 до 16:00.

Также 1 и 2 октября в Финском парке города Пскова пройдёт ярмарка продовольственных товаров из Беларуси. На ней будет представлена мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Режим работы площадки:

• 1 октября с 10:00 до 19:00;

• 2 октября с 10:00 до 16:00.

Организаторы приглашают горожан и гостей города за свежей и вкусной продукцией.