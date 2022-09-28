Для ПсковГУ планируют построить стадион

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В скором времени на территории медицинского корпуса, который пока находится на этапе строительства, откроется собственный стадион Псковского государственного университета. Об этом ректор вуза Наталья Ильина сообщила сегодня, 28 сентября, на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Наталья Ильина также подчеркнула, что вуз получает поддержку в этом вопросе от правительства Псковской области и компании «Газпром».

Кроме того, на пресс-конференции ректор поделилась проблемой, с которой столкнулся вуз при ремонте общежития. Подрядчик обещал сдать все этажи общежития на Карла Марксу к 15 октября, но не все этажи будут сданы в срок. Университет не планирует оставлять эту ситуацию без внимания и готовится подать иск в Следственный комитет.

«Потому что так нельзя поступать с социально значимыми объектами», — пояснила Наталья Ильина.