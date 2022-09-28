Ректор Псковгу рассказала, откуда в вуз приезжают иностранные студенты

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По статистике 5% от общего числа студентов Псковгу являются гражданами других государств. Об этом ректор вуза Наталья Ильина сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В университете учатся не только студенты из стран СНГ, но и из Индии и Египта. Ректор отметила, что количество иностранцев, обучающихся в вузе, напрямую влияет на критерий эффективности университета. Однако ПсковГУ ответственно подходит к набору студентов из-за рубежа, учитывая специфические особенности региона.

«По трём направлениям число иностранных студентов должно быть около тысячи человек, если больше, то тогда должны быть дополнительные инвестиции. Тысяча студентов - это оптимальная цифра», — утверждает ректор.

В планах университета принимать студентов из Малайзии, в виду их законопослушности и прилежности. Но этот вопрос будет решаться в течение нескольких лет.

«Нам нужен тот студент, который либо бывший соотечественник и он останется в Псковской области, либо он будет представляться студентом ПсковГУ на своих территориях», — пояснила Наталья Ильина.