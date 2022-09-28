Более 40 студентов-иностранцев депортировали из России в связи с отчислением из ПсковГУ

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За последние полгода из Псковского государственного университета отчислили 42 студента-иностранца. Они не оплатили обучение и были депортированы из России. Об этом в ходе проведения пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявила ректор вуза Наталья Ильина.

Она объяснила, что несоблюдения иностранными студентами местных правил, в частности неуплата за обучение больше чем за год, привели к решению об их отчислении из вуза.

Ректор подтвердила, что на данный момент в университете учатся 5% иностранных студентов, подавляющее большинство из них - это жители Индии, стран СНГ и Египта. Под вопросом остается возможность попасть в вуз студентам из Малайзии, которые, как отметила Наталья, весьма «законопослушные и правильно воспринимающие российский менталитет». Информация о принятии решения ожидается не раньше чем через один-два года.

Наталья Ильина заявила, что число иностранных студентов не является критерием мониторинга эффективности вузов. Поэтому набор абитуриентов не имел хаотичный характер, основным критерием стала специфика региона.

«Нам не нужен троечник, нам нужен тот, кто останется у нас в стране или вернувшись в свою страну станут мягкой силой России», – подчеркнула Наталья Ильина.