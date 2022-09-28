В Великих Луках с 1 октября подорожает проезд на автобусе

Стоимость проезда на городском общественном транспорте в Великих Луках возрастёт с 1 октября. Об этом сообщается на сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Псковской области.

Теперь проезд составит 29 рублей, вместо 24. Решение было принято из-за повышение стоимости технического обслуживания, также увеличения цен на топливо и ремонт.

Днем ранее был подписан соответствующий Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 27.09.2022 №54-ат.

Напомним, в Пскове стоимость проезда на автобусе увеличилась с 10 января.