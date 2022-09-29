Две улицы в Пскове перекроют из-за осенней ярмарки 1 октября

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В Пскове 30 сентября и 1 октября перекроют две улицы в связи с открытием большой осенней сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2022», сообщает глава администрации города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Ограничение движения на автодороге 1 октября коснется Октябрьскую площадь и Октябрьский проспект до улицы Некрасова, а также улицу Советскую от площади Ленина до улицы Детской. Здесь движение ограничат с 6:00 до 17:00.

Кроме этого, стоянка машин у этих автодорог будет запрещена 30 сентября с 20:00 до 17:00 1 октября.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ

На ярмарке представят свою продукцию сельскохозяйственные предприятия и фермеры Псковской области. Горожане и гости города смогут приобрести свежее мясо, птицу и рыбу, яйца, а также свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды и мед. Также можно будет выбрать саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников для своего участка, а также выполненные рукодельницами одежду и предметы интерьера, товары народного творчества.

КОГДА ПОЙТИ

Посетить ярмарку можно будет 1 октября с 8:00 до 16:00.

ЯРМАРКА В ФИНСКОМ ПАРКЕ

В Финском парке в этот день также пройдет ярмарка. Здесь вновь представят свою продукцию соседи из Беларуси.