Участок дороги на улице Алексея Алехина в Пскове будет закрыт из-за ремонта

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Проведение дорожных работ планируется с 3 по 4 окбября на улице Алексея Алехина в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение будет приостановлено на время проведения работ на участке проезда у здания №3-Б. Водителям рекомендуют заблаговременно выбирать пути объезда и внимательно следовать установленным дорожным знакам
Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
Напомним, в связи с проведением большой осенней сельскохозяйственной ярмарки, в Пскове будет перекрыты две улицы.