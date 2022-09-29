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Общество29 сентября 2022 7:51

Участок дороги на улице Алексея Алехина в Пскове будет закрыт из-за ремонта

Источник:kp.ru
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Проведение дорожных работ планируется с 3 по 4 окбября на улице Алексея Алехина в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет приостановлено на время проведения работ на участке проезда у здания №3-Б. Водителям рекомендуют заблаговременно выбирать пути объезда и внимательно следовать установленным дорожным знакам

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в связи с проведением большой осенней сельскохозяйственной ярмарки, в Пскове будет перекрыты две улицы.