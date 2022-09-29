В ноябре псковский «Титан-полимер» выпустит первую продукцию

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Первый товар завода «Титан-полимер» попадёт на рынок уже в ноябре этого года. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

На данный момент продукт находится на завершающем этапе. Монтажные работы по выпуску первой линии БОПЭТ-пленки уже подходят к концу.«Первая линия практически смонтирована, сейчас идут пусконаладочные работы», — подчеркнул директор.

Сейчас на «Титан-Полимере» трудятся 230 сотрудников, в планах увеличить штат ещё на 52 человека. Директор сообщил, что кадровый состав для запуска первой линии товара уже сформирован на 95%. Новые сотрудники будут набираться уже для реализации второй линии БОПЭТ-пленки.