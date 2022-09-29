Два района Псковской области ввели карантин по бешенству

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В двух муниципалитетах Псковской области – Великолукском и Псковском ввели ввели карантин по бешенству. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

В великолукской деревне Губаны обнаружили бешенного барсука, который напал на собаку. Когда дикое животное погибло, в ветлаборатории подтвердили, что оно было заражено бешенством.

В 5-ти километрах от Пскова, деревне Неёлово Псковского района, признаки бешенства заподозрили у домашнего кота. После проявления клинических признаков, животное погибло. Заболевание подтвердилось.

Карантины введены на подворьях и прилегающих к ним территориях. «Все домашние животные на территориях неблагополучных пунктов и люди, контактировавшие с зараженными животными, будут прививаться от бешенства», – в сообщении.