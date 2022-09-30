Уголовное дело возбуждено на директора нацпарка «Себежский»

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На срок расследования уголовного дела директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В феврале текущего года директор издала распоряжение о премировании нескольких сотрудников. После соответствующего распоряжения работники получили внеплановую премию. Часть премии в размере 45 тысяч рублей пошла на оплату штрафа за нарушения в сфере государственных закупок.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Растрата». Суд отстранил директора от должности, так как подозреваемая сопротивлялась следствию и оказывала давление на свидетелей-подчинённых . Директор нацпарка покинула пост на время расследования дела.

Напомним, в апреле 2020 года, директором национального парка «Себежский» стала Надежда Подоплекина.