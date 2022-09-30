30 сентября в Пскове пройдёт концерт в поддержку итогов референдума

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Сегодня, 30 сентября, в сквере 60-летия Октября пройдёт бесплатный концерт для поддержки итогов референдума. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В результате проведения референдума выяснилось, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей желают войти в состав России.В честь знаменательного событие будет проведён концерт с участием артистов Пскова и гостей из группы «Партизан ФМ». Начало мероприятия запланировано на 18:00.

Концерт организуют Комитет по культуре Правительства региона и Администрация города.