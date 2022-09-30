Фейковые данные об эвакуации жителей Великих Лук вызвали волну звонков в администрацию

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Администрация Великих Лук назвала фейком информацию о якобы предстоящей эвакуации жителей города 30 сентября. Об этом заявил глава городской администрации Андрей Беляев на своей станице в соцсети «ВКонтакте»

«В настоящее время в адрес администрации города Великие Луки, профильных ведомств и служб поступают звонки от взволнованных граждан про предполагаемую эвакуацию города 30 сентября! От имени руководства Великих Лук сообщаю, что данная информация не соответствует действительности! Идёт информационная атака со стороны западных спецслужб в попытке посеять панику», – заявил глава Великих Лук.

По его словам, эвакуации города «не готовилось и не готовится». Жителям региона посоветовали не доверять слухам и не вестись на информацию в социальных сетях, размещенных на неофициальных источниках, а также мессенджерах и сомнительных сайтах.