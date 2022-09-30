Самку из пары лебедей застрелили в Пскове

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Сотрудники подворья «Птичий дворик», в начале августа выпустившие в дикую природу пару лебедей, обнаружили самку застреленной. Об этом подворье сообщило в своей группе «ВКонтакте».

«Убита самка лебедя. Жестоко убита из пневматического оружия.

И нам невероятно больно осознавать тот факт, что такие "нелюди" живут и ходят среди нас», — поделились сотрудники подворья в социальной сети.

Люди недоумевают ради чего неизвестные совершили убийство столь благородной птицы. Сотрудники надеялись, что оказавшись в дикой природе, лебеди в скором времени смогут окрепнуть и улететь.

Теперь самца-лебедя придётся доставить в центр для оказания помощи, так как эти преданные птицы очень тяжело переживают утрату