Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт30 сентября 2022 8:50

Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в первые дни октября в Пскове

Источник:kp.ru
.

.

В эти выходные, 1 и 2 октября, в Псковской области пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Соревнования «Марафон Шефа —2022» стартуют в деревне Глоты Псковской области. Организаторы планируют, что спортивное мероприятие соберёт около 200 участников.

По предварительным данным, самому младшему участнику исполнилось 6 лет, а самому старшему — 83 года.

В зависимости от возраста спортсменам предстоит пройти дистанцию от 1,5 до 6 км за первый день. Во второй день будут представлены дистанции от 1,5 до 10 км.

Участники будут ориентироваться на местности с помощью карт. Участки пройденного пути спортсмены будут фиксировать в специальной электронной системе.

По результатам соревнований, призёрам будут вручены грамоты и медали.