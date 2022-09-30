Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в первые дни октября в Пскове

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В эти выходные, 1 и 2 октября, в Псковской области пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Соревнования «Марафон Шефа —2022» стартуют в деревне Глоты Псковской области. Организаторы планируют, что спортивное мероприятие соберёт около 200 участников.

По предварительным данным, самому младшему участнику исполнилось 6 лет, а самому старшему — 83 года.

В зависимости от возраста спортсменам предстоит пройти дистанцию от 1,5 до 6 км за первый день. Во второй день будут представлены дистанции от 1,5 до 10 км.

Участники будут ориентироваться на местности с помощью карт. Участки пройденного пути спортсмены будут фиксировать в специальной электронной системе.

По результатам соревнований, призёрам будут вручены грамоты и медали.