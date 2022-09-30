Скрытые доходы имели семь депутатов в Дедовичах

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Три депутата Собрания в Дедовичском районе скрыли полученные ими доходы за отчётный период. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате проверки выявили ещё четыре народных избранника, которые предоставляли ложную информацию по поводу счетов в кредитных организациях.

«В целях недопущения подобных правонарушений в будущем в адрес Собрания депутатов Дедовичского района было внесено постановление, результатом которого стало привлечение шести депутатов к ответственности в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»», — сообщили в ведомстве.