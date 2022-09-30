Митрополит Тихон выступил на открытии псковского проекта «Формула семьи»

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Накануне, 29 сентября, в Пскове прошло открытие проекта «Формула любви». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон открыл мероприятие приветственными словом.

«Конечно, универсальную формулу семьи вывести очень сложно. Но, с другой стороны, любой человек скажет вам: это любовь, терпение, снисходительность друг к другу и ещё несколько таких же вечных ценностей. А как этого достичь? Вот это необычайно сложно. И священники знают об этом, как никто другой. Более всего люди приходят и обращаются с проблемами, связанными с семейными кризисами. Сохранение семьи, преодоление непонимания – этому совсем не учат ни в школах, ни в институтах. Люди утратили навык передачи этих важнейших знаний из поколения в поколение. Поэтому мы решили начать такие беседы», – рассказал владыка.

Он также подчеркнул, что для проведения таких бесед были приглашены опытные менторы, такие как: председатель приходского совета храма Александра Невского в Красном Селе г. Санкт-Петербурга Александр Дягилев, семейные психологи и психотерапевты, детские психологи, юрист по семейным вопросам, биолог, тренеры различных школ семейного развития.

Осенью беседы будут посвящены отношениям между супругами, а зимой будет подниматься тема взаимоотношений родителей и ребёнка. К весне участники проекта приступят к изучению темы «Семья в современном мире».

За время проектов будет проведено 35 уроков. Участники будут встречаться каждую пятницу в Доме причта в кремле. Сюда могут приходить на беседы как молодые пары, так и семьи с детьми. По субботам в этом же месте будут проходить тренинги и мастер-классы на тему, которая разбиралась накануне.