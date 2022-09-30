В Псковской области появится 6-й в России федеральный центр отдыха для детей

.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в Псковской области планируют построить 6-й в России центр отдыха для детей на федеральном уровне. Об этом губернатор региона сообщил в своём Telegram-канале.

Глава Минпросвещения обсудил бюджет проекта на заседании комитета Госдумы по просвещению. «Впервые, в бюджете это заложено, мы создаем шестой федеральный центр по детскому отдыху. В бюджете в 2023 году заложено 2,8 млрд рублей на создание в городе Печоры Псковской области всероссийского детского центра. Это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации "Артека», — пояснил Кравцов.