День пожилых в Пскове отметят концертом

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Праздничная концертная программа «Золотая осень — золотые люди» пройдёт в Пскове 2 октября. Она будет приурочена к Международному дню пожилого человека и Дню музыки. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Пскова.

На концерте выступят творческие коллективы Дома офицеров и города Пскова.

«Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный Дню пожилых людей. Этот день посвящен достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким и выносливым людям с большой буквы. День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек», – поделились организаторы праздника.

Концерт пройдёт 2 октября в 15:00 в Доме офицеров. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые можно взять абсолютно бесплатно в кассе Дома офицеров.