«Серийные предприниматели» из Петербурга обосновались в Гдове

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В период пандемии семья Скрыпниковых переехала в псковскую глубинку и открыла свой бизнес по производству мясных деликатесов. Об этом бизнесмены сообщили корреспонденту «Псковской правды».

В планах у предпринимателей открыть в деревне Бешкино первый музей колбасы, магазин и создать кемпинг с контактным зоопарком. Также семья надеется организовать первый Гдовский гастрономический фестиваль.

Бизнесмены поделились, какие организации готовы поддержать малый бизнес в Псковской области.

«Люди, которые говорят, что ничего не дают, просто ничего не делают», — уверены Скрыпниковы.

Предприниматели поделились своими планами на будущее и рассказали историю создания своего бизнеса. Подробнее с материалом можно ознакомиться здесь.