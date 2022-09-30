6-летнего мальчика сбила пенсионерка на Ниве в Великих Луках

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29 сентября в Великих Луках на Октябрьском проспекте водитель Нивы сбил несовершеннолетнего ребенка 2016 года рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Несчастный случай произошел в 19:00 у дома №41/11 на регулируемом пешеходном переходе. ВАЗ (LADA) под управлением 60-летней женщины наехал на 6-летнего мальчика. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу с самокатом.

Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы с различными травмами.

На месте работали медики скорой, пожарные и сотрудники ДПС. Водитель Нивы оказалась трезва.