Житель Великих Лук пытался украсть алкоголь из магазина

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Великолучанин был пойман на краже алкогольной продукции в местном магазине. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Накануне, 29 сентября, в магазине на улице Клевцова мужчина попытался украсть две бутылки бренди. Далеко вор уйти не смог, его остановили полицейские. Алкогольная продукция была изъята.

Подозреваемый оказался 30-летним безработным жителем Великих Лук. Как сообщается, ранее мужчина уже был судим за кражу и убийство.

В отношении вора вновь возбудили уголовное дело по статье 161 части 1 «Грабеж» УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, до четырех лет лишения свободы. Расследование продолжается.