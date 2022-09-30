Двое псковских военнослужащих удостоены звезд Героев России посмертно

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Два погибших на Украине военнослужащих из Псковской области посмертно получили награды «Золотые Звезды» Героев РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония состоялась в Правительстве Псковской области в пятницу, 30 сентября. В ней приняли участие родственники, которым и вручили награды.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что они настоящие герои, заслуживающие благодарности и вечной памяти.

Вера Емельянова также подчеркнула, что губернатор и региональное правительство «всегда будут рядом» c родными и близкими павших на поле боя военнослужащих и готовы их поддержать в любой жизненной ситуации.