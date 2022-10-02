Краеведческий квест пройдет в Пскове в следующие выходные

Фото: молодёжный центр Пскова

8 октября в Пскове состоится краеведческий квест. Он создан в рамках городских командных соревнований по интеллектуальному ориентированию «Лики города».

Принять участие в мероприятии может любой желающий возрастом от 14 до 35 лет. Организаторы ждут молодых псковичей и гостей города.

Участникам необходимо будет перемещаться по станциям и выполнять на них различные задания, связанные с историей и достопримечательностями города Пскова. Пройдя станцию, они получат данные о следующей точке маршрута. Игра усложняется не только ограничениями по времени, но и по передвижению. Конкурсанты должны выбрать только один вариант перемещения: пешком, пешком с использованием общественного транспорта или при помощи личного авто.

Лучшие семь команд наградят памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.

Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек и подать заявку по специальной форме на сайте молодежного центра. Там же можно подробнее ознакомится с правилами квеста.

Организаторы мероприятия: Псковский городской молодёжный центр совместно с молодёжным проектом «Тайны псковских храмов» и ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр».