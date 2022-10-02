Росприроднадзор потребовал от псковского предприятия возместить более 9 млн рублей за причинение экологического вреда

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В ходе плановой проверки, специалисты Росприроднадзора выявили несколько нарушений со стороны пушкиногорской организации "Комбинат коммунальных услуг". Предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды в ручей, тем самым загрязняя реку Великую, а также организовало незаконную свалку.

На адрес компании отправлено претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного сбросом недостаточно очищенных стоков, ручью без названия бассейна реки Великой на сумму более 9 млн рублей - сообщает надзорное ведомство.

Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Им назначен штраф на общую сумму более 1млн рублей.

В случае отказа от добровольного возмещения денежных средств, дело будет проходить в судебном порядке.

Экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» зафиксировано негативное влияние стоков на водный объект. Компания превысила концентрации сброса по ряду показателей: БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, аммоний-ион, фосфаты по фосфоу, АПАВ, сульфаты. На основании этих данных и был произведен расчет вреда.