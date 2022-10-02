Мобилизованных граждан отправили в армию РФ из Пушкиногорского района 2 октября

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2 октября из Пушкиногорского района мобилизовали партию граждан. Они отправились выполнять свой долг рано утром, сообщает газета «Пушкинский край».

«Мы верим в вас и желаем вам только победы! Знайте, дома вас ждут ваши родители, ваши жены и дети! У вас у всех – крепкий, надежный тыл!», – выступил с напутственным словом глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев.

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