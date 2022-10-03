Финансовую поддержку получили производители зерна в Псковской области

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Из федерального бюджета выделили 7,8 миллионов рублей в поддержку производителей зерна Псковской области. Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона. Средства будут направлены местным сельскохозяйственным компаниям из резерва правительства. Таким образом, за счёт этих средств до 50% затрат на производство и сбыт ячменя, кукурузы, пшеницы, ржи будут компенсированы. На поддержку сельского хозяйства всего выделили 10 миллиардов рублей, средства распределят между 64 регионами России. «Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — подчеркнул Михаил Мишустин.