Четыре псковича примут участие в чемпионате «Абилимпикс»

.

Подготовительный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Псковской области подошёл к концу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В финал прошли четыре псковича: Софья Степанова в категории «Школьники» в компетенции «Малярное дело», Роман Иванов в категории «Студенты» в компетенции «Мебельщик», Людмила Мельник в категории «Школьники» в компетенции «Художественное вышивание» и Любовь Селезнева в категории «Специалисты» в компетенции «Художественное вышивание».

«Я очень волновалась перед тем, как начались соревнования, но моя учительница — Ирина Ивановна Орлова — мне посоветовала думать только о своей работе, чтобы все сделать правильно и вовремя», — поделилась участница проекта Софья Степанова.

Эксперт площадки в компетенции «Мебельщик» Виталий Минав считает, что данный проект помогает участникам проявить себя в профессиональной деятельности и защитить честь Псковской области.

«Соревнования дают возможность разным людям с разными возможностями показать, что они могут выполнять задания разной сложности», — пояснил Виталий Минав. Эксперт сообщил, что конкурс, помимо профессионального развития, даёт участникам возможность дальнейшего трудоустройства.

Отборочный тур соревнований проходил на базе колледжа профессиональных технологий и сервиса в Пскове, а также Псковского политехнического, Великолукского политехнического, Островского многопрофильного, Псковского агротехнического, Опочецкого индустриально-педагогического, Псковского медицинского колледжей, Центра специального образования №1, Порховской специальной школы-интерната и Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

«Каждый участник конкурса «Абилимпикс», независимо от количества баллов в рейтинге, продемонстрировали свои профессиональные знания, умения и навыки. Мастерство этих людей является для региона ценным и уникальным трудовым ресурсом, который в дальнейшем будет востребован на рынке труда», — поделилась руководитель центра «Абилимпикс» в Псковской области Ольга Верхоглядова.

Финал конкурса пройдёт в Москве с 28 по 31 октября. Участниками соревнований станут более тысячи участников по 40-а различным компетенциям.

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, появившейся в Японии с конца XX-го века. В современном мире 53 страны стали его участниками. В Российской Федерации чемпионаты «Абилимпикс» - часть программы «Россия-страна возможностей».