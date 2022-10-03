Ажиотаж на заграничные вещи начался в Пскове в связи с уходом бренда H&M из России

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От представителя торговой сети стало известно, что магазин H&M, расположенный в ТРК «Акваполис» в Пскове, окончательно закроется 18 октября.

С 3 октября объявлена скидка 50% на все товары, включая вещи на распродаже. По словам корреспондента «Комсомолки», на кассах магазина в будний день образовались огромнейшие очереди. Все спешат приобрести одежду заграничного бренда перед его полным уходом из России.

Вспомним, что ранее компания уже объявляла о своем уходе, но вскоре вернулась. Тогда новость подняла большой ажиотаж у псковичей, история повторяется вновь.

На ценниках указана полная стоимость, до скидок. Несмотря на закрытие, вернуть товар можно будет в течение 14 дней с момента покупки в любой магазин H&M в стране через СДЭК. Подробную инструкцию можно прочитать на сайте магазина.