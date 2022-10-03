53 школы из Псковской области участвуют в проекте «Билет в будущее»

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В 2022 году в проекте «Билет в будущее» из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности набралось около 2000 школьников и вместе с ними 53 педагога - навигатора. Об этом сообщила региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская на пресс-конференции в ПАИ.

С помощью педагогов-навигаторов дети записываются на пробы, также учителя занимаются профориентацией в стенах собственной школы.

Елена отметила, что проект нужен и эффективен. Также она добавила, что с помощью профориентации дети будут осознанней выбирать свою будущую профессию. Школьники могут пройти онлайн-диагностику и получить подробные комментарии от специалиста.

Помимо школ в проекте принимают участие около десяти учреждений среднего профессионального образования: «Кванториум», колледжи Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Опочки.