Проверка систем оповещения населения запланирована на 4 октября в Пскове

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По всей России в ближайшее время пройдут проверки готовности систем оповещения населения. В Псковской области данное мероприятие пройдёт 4 октября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» из громкоговорителей с запуском электросирен прозвучит в 10:40 по местному времени. Кроме того в 10:43 эфир российских теле- и радиоканалов будет прерван для передачи минутного сообщения.

«Цель проверок – отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – сообщили в пресс-службе правительства.

Сотрудники МЧС России по Псковской области сообщили, что гражданам важно сохранять спокойствие и не совершать никаких действий.