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Происшествия3 октября 2022 13:48

Собаку с козой удалось вытащить из пожара в Великолукском районе

Источник:kp.ru
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В Великолукском районе пожарные, приехавшие на вызов, вытащили из пожара животных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 2 октября на улице Кооперативной в деревне Щёлково Великолукского района. Веранда и крыши хозяйственных построек повреждены в результате пожара. Стало известно, что возможная причина возгорания: короткое замыкание в проводке холодильника.

Также стало известно, что в 14:27 в деревне Заситино Себежского района случился пожар в жилом доме из-за короткого замыкания в морозильной камере.

Ночью 3 октября в деревне Борисково Бежаницкого района сгорел жилой дом и хозяйственная постройка в результате короткого замыкания проводки в телевизоре.

Минувшей ночью в Гдове неизвестные подожгли жилой дом.