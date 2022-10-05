На участки образовательных учреждений Пскова высадили пять тысяч сосен

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У школ и детских садов в городе Пскове посадили маленькие сосны. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Такой подарок городу сделал благотворитель. Большое спасибо ему за такой вклад в благоустройство Пскова и заботу о здоровье наших детей», — поделился глава в сообщении.

Молодые сосны высаживали на тех участках, где необходимо было дополнительно озеленить территорию. «Молодые деревца будут расти вместе с подрастающим поколением, радуя глаз круглый год и сохраняя чистоту окружающей среды», — пояснил Борис Елкин.