Новый поезд «Петрозаводск - Псков через Санкт-Петербург» запустят в ноябрьские праздники

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На один рейс во время праздников в ноябре планируют запустить два поезда «Петрозаводск - Псков», проходящих через культурную столицу. Об этом сообщили на сайте «Петрозаводск транспортный».

Поезд по маршруту №211Ь «Петрозаводск - Псков через Санкт-Петербург» 3 ноября отправится из Петрозаводска в 22:40. В Санкт-Петербурге поезд окажется 4 ноября в 06:24. Отправление из культурной столицы состоится в 07:09, с прибытием в Псков в 11:28. Также в течение пути будут производиться остановки на станциях Луга-1, Плюсса, Струги Красные.

В обратном направлении по маршруту №212Ь состав отправится из Пскова 6 ноября в 16:53 с прибытием в Санкт-Петербург в 22:21. В 23:20 поезд отправится из северной столицы и окажется в Петрозаводске 7 ноября в 06:50. Остановки (Струги Красные, Плюсса, Луга-1) также будут производиться в течение пути.