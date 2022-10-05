Строящаяся девятиэтажка загорелась в Борисовичах

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4 октября в полночь пожар произошел в строящийся девятиэтажке на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В 00:57 из-за замыкания проводки загорелась деревянная дверь на девятом этаже. Дверь в строящемся здании выгорела полностью.

Из-за похожей причины 5 октября в 1:47 пожар унес хозяйственную постройку на улице Кооперативной в Опочке. А из-за неисправности печного отопления, пожарным пришлось спасать рогатый скот, свиней и домашних птиц в порховской деревне Требеха. Из печи на кухне огонь перекинулся на пол.