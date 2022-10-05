Количество мусорных баков на псковской границе увеличилось из-за «демонстративно разбрасывающих мусор»

.

На псковской границе в связи с большими очередями продолжают создаваться комфортные условия для граждан. На данный момент, например, увеличили число биотуалетов и контейнеров для мусора.Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Но есть проблема – некоторые люди просто откровенно и демонстративно разбрасывают мусор. Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы», – сообщил Ведерников.

Кроме того, для выезжающих поставили палатки для защиты от непогоды и обогрева. Пока палатки не слишком пользуются спросом ввиду отсутствия сильных холодов. Но пару че лова все-таки воспользовались ими.

Была также проведена работа с заправками и ближайшими магазинами. Везде можно зарядить телефон, приобрести продукты питания и горячие напитки. Также на границе усилено следят за безопасностью граждан.

«Спасибо всем, кто оперативно работает на этом непростом направлении!» – сказал губернатор региона.