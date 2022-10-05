Всероссийский рекорд по уборке силоса зафиксировали в Псковской области

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Рекорд в номинации «Самая большая масса убранного силоса одним комбайном за 8-часовую смену» был установлен в Псковской области. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В деревне Насва в хозяйстве «Агро Нова» комбайн RSM F 2650 производства «Ростселтмаш» заготовил 1443 тонны кукурузы на силос.

Собирать урожай начали в 8:47, а закончили с уборкой в 16:47. Судья из Книги рекордов России, СМИ и зрители оценивали полученный результат.

Комбайн двигался со скоростью 7,5 км/час, длина гона равнялась 1,5 километра. За время уборки машина совершила 103 рейса. Мероприятие такого масштаба было организовано «Ростсельмаш» и «Еврохимсервис».

«В Псковской области такая техника, помимо «Агро Нова», есть в хозяйствах ООО «ПсковАгроИнвест» и ОАО «Красное Знамя». Комбайны были приобретены в рамках реализации инвестиционных проектов», — сообщил Михаил Ведерников.