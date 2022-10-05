Псковичи по желанию могут пройти раннюю диагностику рака

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В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере 14 октября пройдёт день открытых дверей. Он будет посвящён выявлению меланомы и рака кожи на ранней стадии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По желанию псковичи смогут прийти на приём к врачам-онкологам и провести необходимую диагностику. Время приёма: с 9:00 до 13:00.

С 10 октября можно записаться на приём (с 12:00 -до 15:00) по телефонам: 290-770, 290-712.

Пациентам следует иметь при себе СНИЛС, полис ОМС, паспорт и маску.

День диагностики меланомы в России стал проводится с 2007 года. Наша страна стала 20-й в списке стран, которые проводят мероприятия на раннее выявление рака кожи. К сожалению, число заболевших этим опасным заболеванием растёт с каждым годом. Около 50 тысяч человек в мире ежегодно погибают из-за рака кожи, чаще всего это происходит из-за позднего выявления заболевания.

Мелонома — злокачественная опухоль, которая развивается из клеток, отвечающих за выработку меланина. Скопление таких клеток принято называть родинкой или невусом. В данном случае это доброкачественное образование. Но пол действием ультрафиолетового излучения возможно перерождение родинки в злокачественное образование.

Опухоль быстро распространяется по организму, попадая в кровь и лимфатическую систему с осложнениями в виде метастазов. Мелонома способа погубить человека за считанные месяцы. Именно поэтому ранее обнаружение заболевания крайне необходимо, так как в таком случае болезнь можно излечить.