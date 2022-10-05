10 учителей получили звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

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Сегодня, 5 октября, профессиональный праздник отмечают работники сферы образования. В этот день губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил педагогов, которых удостоили звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Губернатор поблагодарил преподавателей за непростую и важную работу. Также прошла церемония вручения наградных знаков и удостоверений.

«У нас порядка 10 тысяч учителей работает в Псковской области, нагрузка огромная, - отметил губернатор региона. – Плюс еще мы с вами живем в непростое время. Тем не менее, как и обещали, стараемся сделать все необходимое, чтобы наша система образования достойно развивалась, чтобы у вас улучшались условия труда», — подчеркнул Михаил Ведерников.