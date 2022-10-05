«Помните, что вас ждут!»: мобилизованные из Себежа создали выставку детских рисунков в воинской части

Фото: Леонид Курсенков

На днях мобилизованные жители Себежского района получили посылки от родных и близких. В посылках для призывников были не только необходимые вещи, но и письма. Самыми трогательными стали послания от детей: детским неровным подчерком были выведены самые искренние пожелания и рисунки для своих воинов. Многие из призванных являются отцами, поэтому послания детей были восприняты очень трепетно.

Фото: газета «Призыв»

Глава Себежского района Леонид Курсенков посетил воинскую часть, куда отправили служить мобилизованных себежан. «Сегодня побывал в воинской части, куда попали служить наши мобилизованные себежане. Отвез им передачи от родственников, земляков и Администрации Себежского района. Наши ребята держатся спокойно и солидно. На условия службы не жалуются. Впереди у них боевая учеба и подготовка к участию в специальной военной операции», – поделился глава муниципалитета с местными жителями.

Вдохновленные картинками детей мужчины создали на стенах воинской части настоящую выставку. Почти сразу после опубликованных фотографий с выставки один из бойцов написал: «Спасибо большое дорогим детям за такую поддержку».

Фото: газета «Призыв»

Позже к публикации о выставке стали прибавляться комментарии поддержки матерей ребят, чьи рисунки получили солдаты. Одна из мам написала, что ее сын в ответ на прочтение и показ заметок и фотографий рисунков, молча пошёл в свою комнату. Заглянув, она увидела, что он рисует. На вопрос, кому, ребенок ответил: «Моему солдату».

«Так приятно, что послания дошли, пусть они греют душу нашим мужчинам-защитникам. Там рисунки и письма моих детей тоже», – комментирует новость о выставке еще одна из матерей.

Одним из самых трогательных посланий было письмо мальчика Григория. «Комсомольская правда в Пскове» приводит дословный текст послания:

«Здравия желаю! Меня зовут Григорий, мне 10 лет. Я живу в приграничном городе Псковской области. Мой папа был на войне. Из его рассказов я знаю, что война- это ужас, горе и страдания. Я не хочу на войну, пожалуйста, закончите её побыстрей! Если она затянется надолго, мне тоже придётся идти воевать, а я не хочу на войну. Возвращайтесь домой побыстрее и расскажите своим детям, что война- это ужас. Помните, что вас ждут!».