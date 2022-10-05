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Здоровье5 октября 2022 13:38

Островская больница получила новое оборудование общей стоимостью 100 миллионов рублей

Источник:kp.ru
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Межрайонная больница в Острове в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получила 5 автомобилей, 5 холтеровских комплексов для электрокардиограммы, электроэнцефалогический комплекс, а также оборудование для ФАПов для продажи медикаментов.

Благодаря программе больница получит в общей сложности 22 единицы оборудования.

Сердечно-сосудистое отделение получило новое оборудование в рамках программы переоснащения сосудистых центров Псковской области. Туда поступили аппараты ИВЛ, УЗИ, оборудование для реабилитации и 48 функциональных коек.

Также закуплен компьютерный томограф на 64 среза. Об будет использоваться при лечении не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и коронавирусных больных.