Учащиеся школ Пскова познакомится с искусственным интеллектом

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В всероссийской акции «Урок цифры» приняла участие и Псковская область. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Пскове 11 октября запланировано провести открытый «Урок цифры» в центре цифрового образования «IT-клуб».

На занятии участники обсудят искусственный интеллект на стартапах.

Учащиеся смогут узнать, что такое «технологические стартапы», узнают об этапах их создания. «Участники могут освоить урок в формате видеолекции, которая построена таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста: 1-4 классов, 5-7 классов и 8-11 классов», — сообщили в правительстве.

На практике школьники смогут освоить игровой тренажёр. Также у детей будет возможность выполнять домашние задания прямо с телефона.

Благодаря такому уроку, дети смогут развить главные компетенции цифровой экономики. Также он имеет профориентационную функцию в сфере информационных технологий.

Данное мероприятие должно повысить интерес учеников к сфере искусственного интеллекта. Школьникам представиться возможность проявить себя, выявить интересные идеи. Также учащиеся узнают, как искусственный интеллект сможет помочь им в реализации своих проектов с помощью технологий компьютерного зрения и аналитики большим данных.

«Урок цифры» — всероссийская акция, которая проходит каждый год. Мероприятие организовывается АНО «Цифровой экономикой», Минфицрами России и Минпросвещением России.

Разработкой содержания занимался благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Экспертную поддержку также оказывал Сбер.