Учительница из Великих Лук попросила президента поддержать престиж профессии педогога

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Татьяна Рассолова, учительница из Великих Лук, которая стала финалисткой телешоу «Классная тема» на встрече с президентом России попросила поднять престиж профессии учителя. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Педагог считает, что съёмки фильмов и сериалов, в которых показывается работа учителей, могут поднять значимость профессии в глазах общественности.

«Меня очень радует, что у нас такие преподаватели в достаточно небольших городах России работают. Великие Луки – древний город, очень красивый, знаковый, известный, но небольшой город. А учителя там такие замечательные, как вы. Вот это говорит о том, что учительское профессиональное сообщество в России очень мощное. Это не может не радовать. И что такая форма повышения престижа профессии учителя найдена – это говорит о том, что мы на правильном пути», — отметил президент Владимир Путин.

Предложение великолучанки президент поддержал и подчеркнул, что будет целый ряд мероприятий, направленных на повышение престижа профессии. Помимо фильмов и сериалов, это будут телешоу и всероссийские конкурсы.