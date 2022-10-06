Одной из обсуждаемых тем за сентябрь 2022 в Псковской области стала встреча губернатора с победителями акции «Губернаторский дневник»

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Акция «Губернаторский дневник», которую ежегодно организует редакция «КП-Псков», попала в топ-10 самых обсуждаемых новостей за сентябрь 2022. Такие данные приводит рейтинг событий Псковской области, созданный экспертами ПАИ.

За всю историю более 100 участников акции «Губернаторский дневник» смогли лично встретиться с Михаилом Ведерниковым. По итогам каждого учебного года выбирается десять лучших школьников со всего региона. В 2022 году в девятом сезоне акции победители 21 сентября побывали на чаепитии у губернатора Михаила Ведерникова.

Среди победителей три возрастных группы: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. По итогам каждого семестра выбирались ученики с наибольшим количеством «пятерок», помимо этого у ребят есть различные интересы и хобби.

Для участия в акции в 2022 году в редакцию «Комсомольская правда в Пскове» поступило более 300 заявок. Больше всего участников оказалось из Пскова. В общей сложности участники акции за весь год получили 111 868 «пятерок».