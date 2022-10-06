Фейком оказалась информация о розыске 23-летней террористки в Псковской области

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В социальных сетях стала стремительно распространяться фейковая информация об иностранке, якобы планирующей теракт на территории Псковской области. О том, что сведения ложные, подтвердили в пресс-службе Управления ФСБ России.

В листовке указывалось, что гражданка Украины Табачук Анна Алексеевна, 1999 года рождения подозревается в подготовке террористических действий на территории Псковской области. Эти сведения не имеют ничего общего с правдой.

Жителям города настоятельно рекомендуют не доверять неофициальной информации, особенно быть внимательными к многочисленно пересылаемым в ватсапе и других социальных сетях сведениям. Также граждан призывают не распространять недостоверную информацию и быть крайне бдительными.

Напомним, ранее стало известно о фейке про готовящуюся эвакуацию жителей Великих Лук.