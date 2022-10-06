Ступени печорского храма Варвары Великомученицы отреставрировали

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Исторические ступени из тесаного гранита в храме Варвары Великомученицы в Печорах привели в порядок реставраторы. Об этом сообщает АНО «Возрождение».

Гранитные ступени, которым больше двух столетий, были закрыты плиткой. Когда производился демонтаж крыльца, ступени обнаружили. Сейчас их очистили, выровняли и восстановили недостающие фрагменты.

Данный храм в Печорах — памятник федерального значения. Это очень известное место среди паломников и местных жителей. Здесь службы вели на эстонском языке, более того, храм один из малочисленных православных храмов народности сето. Церковь датируется восемнадцатым веком. И не ремонтировалась с момента строительства ни разу.

Горожане надеяться, что ко дню Великомученицы Варвары 17-го декабря, ремонт будет окончен и прихожане смогут прийти в обновлённый храм.