В Псковской области самой обсуждаемой новостью в сентябре 2022 года стала тема частичной мобилизации

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Тема частичной мобилизации стала самой обсуждаемой новостью в сентябре 2022. Это стало известно благодаря рейтингу наиболее заметных общественно-значимых событий, произошедших в Псковской области, созданному редакцией ПАИ.

Частичная мобилизация вызвала резонанс в общественном сознании. Восприимчивость людей к непроверенной информации растет, причина тому - появление множества телеграм-каналов, целенаправленно тиражирующих дезинформацию. И все это при большом количестве официальных медиа, групп в соцсетях и Телеграме, число источников достоверных сведений которых в первые дни оказалось незначительным.

Россия столкнулась с новым поводом для информационной атаки. Незамедлительно в Псковской области уже 22 сентября Михаил Ведерников провел заседание медкомиссии и задействовал весь инструментарий обратной связи.

Однако, ведомства, отвечающие непосредственно за частичную мобилизацию среагировали не так быстро и молчали неделю. Только в конце сентября военком региона Сергей Судаков появился в прессе и ответил на все ключевые вопросы, касающиеся данной темы.

Это не уменьшает количество фейков и скорость их распространения, но чем больше будет проверенной информации и каналов связи, по которым можно задать волнующие всех вопросы, тем больший успех будет иметь борьба против информационной атаки на регион и всю страну.

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