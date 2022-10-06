Иностранец получил штраф за хулиганство на псковской приграничной заправке

Иностранный гражданин оштрафован за мелкое хулиганство на 1000 рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе судов региона.

Мужчина, находясь на заправке «Сургутнефтегаз» в деревне Шумилкино Печорского района, попытался распылить газовый баллончик. Также он мешал работе сотрудник АЗС, выражаясь нецензурной бранью и размахивая руками.

На иностранца завели дело об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ, часть 1. Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. По словам мужчина, причиной его поведения стал стресс из-за очереди на границе.

Иностранному гражданину придётся выплатить штраф в размере 1000 рублей по решению суда. Постановление в законную силу вступило.